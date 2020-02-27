MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
GeriGündem Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te sağanakta çamuru taşıyan sel suları denizin rengi değiştirdi
Abone Olgoogle-news

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bastıran sağanakta oluşan çamuru taşıyan sel sularının karıştığı denizin rengi değişti.

Kısa süreli sağanakta toprakla karışan sel sularının aktığı Marmaris sahilinde, denizin rengi kahverengiye döndü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe merkezine sabah saatlerinde metrekareye bir kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı da 45 kilometreyi buldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle