Marmaris’te sağanak yağış! Yollar su altında kaldı

Haberin Devamı

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Marmaris’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. İçmeler ve Asparan mahallelerinde etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte mahalle içinden geçen derenin debisi yükseldi. Yollar çamurlu sel suları ile kaplanırken, belediye ekipleri de bölgede çalışmalarına devam ediyor.

MARMARİS-İÇMELER KARAYOLU GÜVENLİK SEBEBİ İLE KAPATILDI

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla derelerden akan sel suları ulaşımı da etkiledi. İçmeler Mahallesi’ni Marmaris’e bağlayan karayolunun güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.