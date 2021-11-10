Marmaris'te orman yangını sonrası dikkat çeken kareler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
UEFA resmen açıkladı G.Saraya kötü haber, 2 maç ceza...UEFA resmen açıkladı! G.Saray'a kötü haber, 2 maç ceza...#Galatasaray
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Atatürkün kişisel eşyaları ilk kez sergilendiAtatürk'ün kişisel eşyaları ilk kez sergilendi#Atatürk
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca... Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Marmariste felaketi yaşamışlardı Dikkat çeken karelerMarmaris'te felaketi yaşamışlardı! Dikkat çeken kareler#Muğla
Lütfü Türkkan krizi sürüyor İhracına karşı çıktılarLütfü Türkkan krizi sürüyor! İhracına karşı çıktılar#İyi Parti
Emsal koltuk davası... Herkesin başına gelebilir 80 bin lira ödeyeceklerEmsal koltuk davası... Herkesin başına gelebilir! 80 bin lira ödeyecekler #İzmir 6. Tüketici Mahkemesi
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
Ünlü TV yıldızı evinde dehşeti yaşadı: Hırsızlardan biri öldür onu diyorduÜnlü TV yıldızı evinde dehşeti yaşadı: Hırsızlardan biri 'öldür onu' diyordu!#Dorit Kemsley
Ünlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptıkÜnlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptık#Şebnem Özinal
Pfizerdan şaşırtan açıklama Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldularPfizer'dan şaşırtan açıklama! Çok sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular#Pfizer
HABERLERGündem Haberleri

Marmaris'te orman yangını sonrası dikkat çeken kareler

#Muğla#Orman#Yangın
Marmariste orman yangını sonrası dikkat çeken kareler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık üç ay önceki orman yangını sonrası doğa kendini yeniledi. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.

Haberin Devamı

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanllarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Gözden Kaçmasın

Marmariste felaketi yaşamışlardı Dikkat çeken karelerMarmaris'te felaketi yaşamışlardı! Dikkat çeken karelerHaberin Tüm Görselleri

9 gün süren yangında yaklaşık 13 bin 650 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ardından Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı ihale ile yanan alanların temizlenmesi için harekete geçti.

Marmariste orman yangını sonrası dikkat çeken kareler


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanları yanan alanlarda inceleme yaparak kesilecek 7 bin 500 hektar alanı belirledi. 7 şehirden gelen kesim işçileri kısmen zarar gören ağaçların kesimine başladı.

Gözden Kaçmasın

Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüHaberi Görüntüle

90 günde 1500 hektar alanda ağaç kesimi ve temizleme yapıldı. Aradan geçen 90 gün süre içinde yüksek tepe ile yerleşim yerlerine yakın alanlarda zarar gören ağaç diplerinde bitkiler çıkarak büyümeye başladı. Yeşil bitki örtüsünü fark eden Marmarisliler fotoğraf ve video çekti. Yangın nedeniyle griye dönen topraktan 'Siklamen' ve 'Güz çiğdemi' çiçekleri açtı. 50 ile 1500 metre yüksekliklerde yetişen çiçekler görenleri mutlu etti.

Haberin Devamı

300 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Yanan alanlarda doğa kendini yenilerken Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Milas ve Datça ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin hektar alan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yarın yaklaşık 300 bin sığla, keçiboynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan, yalancı akasya, kızılçam gibi fidanlar toprakla buluşacak.

Gözden Kaçmasın

Hakan Uralın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlıdan bilgilendirmeHakan Ural'ın sağlık durumunu hakkında Nur Tuğba Namlı'dan bilgilendirmeHaberi Görüntüle

Yıl sonuna kadar Muğla ve 9 ilçesinde yaklaşık 27 milyon 815 fidan dikmeyi planlandığı bildirildi.

İKİ ŞEHİDİN İSMİ HATIRA ORMANINDA YAŞATILACAK

Bu arada Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran günü başlayan orman yangınını söndürürken yaşamını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir ile 29 Temmuz 'da Armutalan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) hatırasını yaşatmak için de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, '11 Kasım Milli Ağaç Günü' fidan dikme töreni düzenleyecek. Yarın saat 14.00'te başlayacak olan tören öncesi İçmeler Mahallesi'nde 100 hektarlık alanda gradoni tipi teras yapıldı. Alt ve üst toprak işlemesi, fidan dikim noktası belirleme çalışması tamamlandı. Hatıra ormanında vatandaşların katılımıyla 50 bin fidan toprakla buluşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAK

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Ağaçlandırma Günü için törene Ankara'dan katılacağı, Muğla'dan ise Bodrum Güvercinlik ve Marmaris İçmeler Mahallesi'nde fidan dikim törenine canlı görüntülü bağlantı yapılacağı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz fidanlar toprakla buluşacak. Törene 7'den 77'ye herkesin Milli Ağaçlandırma Günü'ne katılmalarını bekliyoruz. Fidan dikmek isteyen bütün vatandaşlarımız ilçelerdeki birimlerimizi arayarak kendilerine yardımcı olunacak" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Orman#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç