Marmaris'te orman yangını! Müdahale sürüyor

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken,Rüzgârın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.