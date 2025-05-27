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Marmaris'te orman yangını! Müdahale sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Marmaris Orman Yangını#Orman Yangını#Muğla Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 15:31

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Marmariste orman yangını Müdahale sürüyor
Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Rüzgârın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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#Marmaris Orman Yangını#Orman Yangını#Muğla Yangın

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