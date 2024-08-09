Marmaris'te orman yangını: Kontrol altına alındı

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Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 7 helikopter, 2 iş makinesi, 15 arazöz ve 68 personelin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.