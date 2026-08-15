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Marmaris'te orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Muğla Marmaris#Yalancıboğaz Mahallesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 18:40

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

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 Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları, 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ile 178 personel ile sürüyor.

 

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#Orman Yangını#Muğla Marmaris#Yalancıboğaz Mahallesi

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