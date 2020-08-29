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Gündem
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:12 | Son Güncelleme:

Marmaris'te orman yangını

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Marmaris'te orman yangını
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri harekete geçti. 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 2 dozer ve 103 yangın müdahale personeli, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Rüzgarın etkili olduğu alanda 2 saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alanın yandığı belirtildi.

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