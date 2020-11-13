AA
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Marmaris'te mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı.
Bayır Mahallesi Çiftlik koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.
Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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