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AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 18:03 | Son Güncelleme:

Marmaris'te mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı

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Marmaris'te mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede mahsur kalan 5 sığınmacı kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Çiftlik koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki bir grup sığınmacı yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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