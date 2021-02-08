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Gündem
MUĞLA (AA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri ve trafik kurallarına uymayan 95 kişiye ceza kesildi

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Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri ve trafik kurallarına uymayan 95 kişiye ceza kesildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ve trafik kurallarına uymadığı belirlenen 95 kişiye 99 bin 445 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 52 ekip, 393 personelin katılımıyla Kovid-19 denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine ve trafik kurallarına uymayan 95 kişiye 99 bin 445 lira ceza kesildi.
Uygulamada, 47 araç trafikten men edildi, aranan 17 şüpheli yakalandı.
Ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

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