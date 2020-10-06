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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 20:17 | Son Güncelleme:

Marmaris'te ilginç olay! Şemsiyelere saldırdı

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Marmaris'te ilginç olay! Şemsiyelere saldırdı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Z.A.’nın halk plajındaki şemsiyelere zarar vermesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Belediye zabıta ekipleri tarafından bulunan Z.A.’ya, kamu malına zarar vermekten para cezası kesilerek, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Marmaris İlçesi Atatürk Caddesinde bulunan mavi bayraklı halk plajında dün akşam saat 19.40 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Z.A. plaja gelerek, 8 şemsiyeye zarar verdi. Şemsiyeleri kumdan söken ve yere atarak tekmeleyen Z.A, orada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Devriye gezen zabıta ekipleri şüphelinin şemsiyelere zarar verdiğini fark etti. Bunun üzerine Z.A.’ya ’kamu malına zarar vermek’ suçundan para cezası kesildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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