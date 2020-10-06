Marmaris'te ilginç olay! Şemsiyelere saldırdı

Marmaris İlçesi Atatürk Caddesinde bulunan mavi bayraklı halk plajında dün akşam saat 19.40 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Z.A. plaja gelerek, 8 şemsiyeye zarar verdi. Şemsiyeleri kumdan söken ve yere atarak tekmeleyen Z.A, orada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Devriye gezen zabıta ekipleri şüphelinin şemsiyelere zarar verdiğini fark etti. Bunun üzerine Z.A.’ya ’kamu malına zarar vermek’ suçundan para cezası kesildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.