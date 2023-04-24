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Marmaris’te görev yapan doktor Kemal Özer trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Marmaris#Doktor#Kaza
Marmaris’te görev yapan doktor Kemal Özer trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 12:39

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Marmaris’ten Muğla yönüne giden karayolunda bisikleti ile seyir halinde olan Doktor Kemal Özer’e, T.K. yönetimindeki araç çarptı. Kazanın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilerek ilçedeki özel bir hastaneye, sonrasında da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Özer meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

63 yaşında ve iki çocuğu olan Doktor Kemal Özer görev yaptığı 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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#Marmaris#Doktor#Kaza

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