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Gündem
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar

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Marmaris'te fırtınayı fırsat bilip, sörf yaptılar
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü yaptı.

Marmaris'te etkili olan fırtına bugün saat 14.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Fırtınayı fırsat bilen sporcular da uçurtma sörfü yaptı. Sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki dört kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na gelerek, kendilerini dalgalara bıraktı. 3 sporcunun, hızı saatte 35 kilometreyi bulan fırtınada yaptıkları sörf, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 

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