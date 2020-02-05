MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
GeriGündem Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Güldemet Kızıl (İHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris’te, hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlayan fırtınanın, akşam saatlerine doğru 90 kilometre hızına ulaşması tahmin ediliyor.

Marmariste fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Marmaris ilçe merkezinde, aralıklı sağanak yağışın ardından öğle saatlerinde hızı 50 kilometre ile 70 kilometreleri bulan şiddetli rüzgar sokakta olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahil kesiminde bulunan işletmeler masa ve sandalyelerini toplayarak korunaklı hale getirdi. Tekne sahipleri ise, teknelerini bağladıkları halatları sağlama alarak geçen fırtınadaki gibi zor durumda kalmamak için önlem aldı. Yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezinde 4’ü motosiklet olmak üzere toplam 5 maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Şiddetli rüzgarı fırsat bilen sörfçüler, yine denizde ayaklarını yerden kesti. Sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengine döndü.
Meteoroloji yetkilileri, sağanakların 2 gün boyunca süreceğini, kuvvetli rüzgarında şiddetini arttırıp fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle