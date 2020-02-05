Marmaris'te fırtına etkili oldu

Marmaris ilçe merkezinde aralıklı olarak yağan sağanağın ardından hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar, sahilleri dövdü. Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkisi Sahili'nde bulunan işletmeler, masa ve sandalyeleri, uçmamaları için birbirine bağladı. Marmaris- Turunç ve Marmaris- Datça Karayolu'nda yağmurun zemini yumuşattığı yamaçlardan kopan kaya parçaları, ulaşımı aksattı. Sahil kıyısındaki yürüyüş yolları ise sularla doldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Kemeraltı ve Tepe Mahallesi'nde bazı apartmanların çatı katlarında bulunan izolasyon malzemeleri ile çanak antenler uçtu. Tepe Mahallesi Azmak Başı mevkisindeki 3 metre uzunluğundaki 2 balıkçı teknesi sulara gömüldü. Dağ eteklerinden nehirler aracılığıyla gelen toprak, ilçe körfezinin kıyı şeridini kahverengiye bürüdü.



Restoran işletmecisi Ahmet Seçkin, "Aralıklı sağanak yağmur ve beraberindeki şiddetli rüzgar yaşamımızı etkiledi. Esnaf olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Olumsuz bir olay yaşanmadan rüzgarın dinmesini bekliyoruz" dedi.



Meteoroloji yetkilileri, ilçe merkezinde 12 saatte metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğünü, rüzgar hızının ise saatte 70 kilometreyi bulmasını beklediklerini belirtti.