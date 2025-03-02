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Marmaris’te fidanlar boy verdi

Güncelleme Tarihi:

#Marmaris#Fidan#Orman
Marmaris’te fidanlar boy verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 07:00

Marmaris’te 3 yıl önce çıkan yangında zarar gören 4 bin 392 hektarlık alana atılan tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.

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Marmaris’in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022’de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter ve 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.

Marmaris’te fidanlar boy verdi

4 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLMUŞTU

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5’inci günde söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yangını çıkardığı suçlamasıyla Sacit Ayhan tutuklandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı’ndaki yanan alanlar hızla temizlendi. İlk fidanlar aynı yıl 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması da yapıldı. Tohumlar, fidana dönüşerek boy verdi.  

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#Marmaris#Fidan#Orman

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