HisarÃ¶nÃ¼ yangÄ±na teslim olduâ€¦ Ekipler uyarÄ±yor, bÃ¶lge halkÄ± evlerini terk ediyor

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MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilÃ§esindeki orman yangÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ekiplerin havadan ve karadan yaptÄ±klarÄ± mÃ¼dahaleyle devam ediyor.Â HisarÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde rÃ¼zgarÄ±n ÅŸiddetini arttÄ±rmasÄ±yla alevler, bazÄ± evlerin bahÃ§elerine kadar ulaÅŸtÄ±. Ekipler, yangÄ±nÄ±n evlere sirayet etmemesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcÄ±yor.

YangÄ±na havadan 4 helikopter, karadan da Ã§ok sayÄ±da arazÃ¶z ve yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme iÅŸÃ§isiyle mÃ¼dahale ediliyor.

VatandaÅŸlar da yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek veriyor. BazÄ± vatandaÅŸlar da bÃ¶lgeye yiyecek ve su getirerek yangÄ±nda gÃ¶revli ekiplere ikramda bulunuyor.

Bu arada, mahalle sakinlerinin hortumlarla evlerinin Ã§evresini suladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

"YANGININ TAM ORTASINDAYIZ"

TRT Haber muhabiri Sabahnur SayÄ±lgan Marmaris HisarÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nden ÅŸu bilgileri aktardÄ±:



Sabah saatlerinden beri HisarÃ¶nÃ¼ kÃ¶yÃ¼ndeydik. SÄ±cak hava, nemin az olmasÄ± ve rÃ¼zgar nedeniyle evler yanÄ±yor ÅŸu anda. YangÄ±nÄ±n tam ortasÄ±ndayÄ±z. Masmavi gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ tam anlamÄ±yla duman altÄ±nda. Ekiplerin havadan karadan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Maalesef yangÄ±nÄ±n boyutlarÄ± geniÅŸ boyutlara aÅŸtÄ±. KonuÅŸmakta zorluk Ã§ekiyoruz, tam dumanlarÄ±n altÄ±ndayÄ±z. OrmanlÄ±k alanda Ã§Ä±kan yangÄ±n yerleÅŸim yerlerine ulaÅŸtÄ±. Ã‡ok sayÄ±da ev maalesef alevler arasÄ±nda kaldÄ±.



DHA Muhabiri Davut Can ise HisaÃ¶nÃ¼â€™nden ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

HortumlarÄ± ek yaparak yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Eline kazma ve kÃ¼rek alan yangÄ±nlarla mÃ¼cadele etmeye gitti. Buradaki ev sahipleri daha Ã¶nceden tahliye edilmiÅŸti. Burada evlerinde kalan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyelim.

2 gÃ¼n Ã¶nce tahliye edilmiÅŸlerdi, o yÃ¼zden daha bÃ¼yÃ¼k bir felaketin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ildi. GÃ¼n boyu yangÄ±n devam etti.Â Sabah saatlerinde daÄŸÄ±n tepesindeydi, rÃ¼zgar yÃ¶n deÄŸiÅŸtirince bir anda hÄ±zlÄ±ca indi. 15 -20 hanenin 3 ya da 4'Ã¼nÃ¼n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebilirim.

Åžu anda yolun alevler altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir rÃ¼zgar var. YangÄ±n ÅŸiddetli bir ÅŸekilde devam ediyor. Alevler Ã‡Ã¶kertme Koyu'nu tamamen kaplamÄ±ÅŸ durumda. Burada yanan yerin akasÄ±nda tekneler vardÄ±. Teknelerle alevlerin birleÅŸmesi noktasÄ±nda 20-30 metre kalmÄ±ÅŸ durumda.

TURUNÃ‡ MAHALLESÄ° BOÅžALTILDI

Alevlerin tehdit ettiÄŸi TurunÃ§ Mahallesi'nde dÃ¼n aralarÄ±nda turistlerin de bulunduÄŸu kalan diÄŸer kiÅŸilerin tur tekneleriyle tahliyesi yapÄ±ldÄ±.

Az sayÄ±daki ev ve iÅŸletme sahibi ise mahallesini terk etmeyip, evlerinin ve iÅŸ yerlerinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ hortumla sulayÄ±p, alevlere Ã¶nlem aldÄ±.

Ã‡OK SAYIDA KEÃ‡Ä° KURTARILDI

HisarÃ¶nÃ¼ Mahallesi'nde kaplumbaÄŸa ve kÃ¼mes hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 1'i hamile 35 keÃ§i alevlerin arasÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Hayvan HaklarÄ± Federasyonu'na baÄŸlÄ± (HAYTAP) gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerince kurtarÄ±lan keÃ§ilerin tedavileri, Veteriner Hekim Kevser TataroÄŸlu tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±. KeÃ§ilerin, saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi.

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