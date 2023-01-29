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Marmaris'te feci kaza! Ceren Ceylan doğum gününde hayatını kaybetti

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#Muğla#Marmaris#Kaza
Marmariste feci kaza Ceren Ceylan doğum gününde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 15:49

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan (23) ile Öykü Kasımoğlu (27) hayatını kaybetti. 3,79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa Besleme (29) ise gözaltına alındı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildi.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ile yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte araçtaki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Marmariste feci kaza Ceren Ceylan doğum gününde hayatını kaybetti

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Dereye atlayan kişi, halatla kendisini otomobile bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu. Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Ceren Ceylan ve Öykü Kasımoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Marmariste feci kaza Ceren Ceylan doğum gününde hayatını kaybetti

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. Besleme'nin 3,79 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Marmariste feci kaza Ceren Ceylan doğum gününde hayatını kaybetti

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#Muğla#Marmaris#Kaza

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