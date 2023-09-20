Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla- Marmaris kara yolunun 31’inci kilometresinde meydana geldi. Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüs, Çamlı Kavşağı'ndan kontrolsüz yola çıkan Türker Türkoğlu (66) yönetimindeki 48 P 2541 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Türker Türkoğlu hayatını kaybetti, minibüsteki 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Türkoğlu'nun cansız bedeni, polis ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastanelere kaldırıldı.