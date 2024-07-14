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Marmaris'te faciadan dönüldü! Tur teknesi alev aldı

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#Marmaris#Tur Teknesi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 19:37

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tur teknesinde yangın çıktı. 39 kişinin tahliye edildiği yangında, yaralanan 4 kişi hastaneye sevk edildi. Alevler, bölgeye ulaşan ekipler tarafından söndürüldü.

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Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

 Öte yandan, yangın anı bölgedeki diğer tur teknelerinde seyahat edenler tarafından anbean görüntülendi.

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#Marmaris#Tur Teknesi#Yangın

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