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Marmaris'te dolu yağışı! Sokak ve caddeler beyaza büründü

#Marmaris#Dolu Yağışı#KAR
Marmariste dolu yağışı Sokak ve caddeler beyaza büründü

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 20 dakika süren dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe sokak ve caddeleri dolu nedeniyle beyaza büründü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı dolu yağışında maddi hasarlar meydana geldi.

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Marmaris İlçesi’nde, devam eden aralıklı kuvvetli yağmur saat 23.15 sıralarında doluya döndü. Nohut büyüklüğünde 20 dakika boyunca kuvvetli dolu yağışı nedeniyle sokak ve caddeler de yoğun su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi, İçmeler-Turunç ile Asparan-Hisarönü Mahallesi arasındaki Karayolu’nda yazın yanan orman alanları nedeniyle çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu sular taşkına neden oldu. Dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri, Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii’ne gidiş-geliş yönünde trafiğe kapattı. Dolu nedeniyle ilçenin sokak ve caddeleri beyaza büründü. İlk belirlemelere göre dolu yağışı nedeniyle 13 araçta maddi hasar meydana geldi. Zabıta ve polis ekipleri ana cadde ile sokaklarda dolaşarak vatandaşların dışarı çıkmamaları için megafonla uyardı. Belediye temizlik ekipleri tıkanan rögarları açarak suların tahliye edilmesi için seferber oldu. Dolunun bitmesiyle yağmur devam etti. İçmeler ve Turunç Mahallesi’nde elektrik kesintileri meydana geldi. Kemeraltı, Çıldır Mahallesi ve Ketenci Kavşağı civarında tıkanan rögarlar nedeniyle küçük çapta su taşkınları yaşandı. Belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.

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KAR GÖRMÜŞ GİBİ SEVİNDİLER 

Dolu yağışı devam ettiği sıralarda bazı kişiler beyaza bürünen sokak ve caddelere çıkarak oyunlar oynadı. Doluyu ellerine alarak kartopu haline getirenler birbirlerine atarak dakikalarca ıslanmalarına aldırış etmeden oynadı. Kimi vatandaşlar evlerinin balkon pencerelerine çıkarak öz çekim yaptı. Vatandaşlardan Erden Ünver, 20 yıldır burada yaşıyorum böyle bir şey görmedim. 15-20 dakika boyunca dolu yağdı. Felaket bu her yeri sel bastı. İnanılmaz bir durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

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