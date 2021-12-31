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Marmaris'te denizin rengi değişti! Kuvvetli yağış sonrası...

#Deniz#Yağış#Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 36 saatte metrekareye düşen 178 kilogram yağmurun ardından dağ eteklerinden inen çamurlu su, denizin rengini kahverengiye çevirdi.

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Marmaris'te önceki gün başlayan ve 36 saat aralıklarla devam eden kuvvetli yağmur nedeniyle denizin rengi, kahverengiye döndü. Yağışla dağ eteklerinden denize çamurlu su taşındı.

Marmariste denizin rengi değişti Kuvvetli yağış sonrası...

Marmaris Körfezi ile İçmeler Mahallesi'nin kıyı kesiminde denizin rengi, çamurlu sudan dolayı kahverengi oldu. Atatürk Caddesi sahili ve Kordon Caddesi'nde yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

36 saat sonra etkisini yitiren kuvvetli yağış sonrası metrekareye 178 kilogram yağmur düştüğü duyuruldu. 

Marmariste denizin rengi değişti Kuvvetli yağış sonrası...

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#Deniz#Yağış#Marmaris

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