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Marmaris’te denizde kaybolan 5 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor

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#Muğla#Marmaris#Düzensiz Göçmen
Marmaris’te denizde kaybolan 5 göçmeni arama çalışmaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 12:28

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen ve denizde kaybolduğu tahmin edilen 2’si bebek 5 düzensiz göçmeni arama çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek, tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Can salı civarından 2’si bebek, 3’ü çocuk olmak üzere 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alındı.

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“5 DÜZENSİZ GÖÇMENİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Yarı batık durumda bulunan can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin, can salında toplam 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2’si çocuk 5 düzensiz göçmenin aranmasına 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 dalış timi ile Marmaris açıklarında devam edildiği öğrenildi.

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