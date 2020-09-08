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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 01:38 | Son Güncelleme:

Marmaris’te çok sayıda kaçak göçmen yakalandı

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Marmaris’te çok sayıda kaçak göçmen yakalandı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül günü saat 11.15 sıralarında Marmaris ilçesi Kumburnu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir yerde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine uluşun ekipler harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanan 35 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıda işlemleri tamamlanan 35 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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