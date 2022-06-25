Marmaris’te büyük mücadele

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MUĞLA’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran’da saat 20.02’de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi. 3 bin 798 personel karadan mücadelelerini canla başla sürdürürken, alevlerin rüzgarın etkisiyle Marmaris kent merkezi güzergahına doğru ilerlememesi için yoğun çaba sarf edildi. Yangının duman ve külleri gün içinde Marmaris’e ulaştı. Datça- Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Daha sonra alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul’da katıldığı cenazenin ardından hemen Marmaris’e geçerek, yürütülen çalışmalar hakkında Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin de hazır bulunduğu açıklamada Erdoğan, Marmaris yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

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4 BİN 587 PERSONEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

“21 Haziran 2022 tarihinde Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi’nde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20.20’de gerçekleştirildi. İlk müdahale 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleşti. Anında müdahale yapıldı. Ve her an çok güçlenerek bu süreci devam ettirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engelledi. Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bütün ekiplerimize çalışmaları sebebiyle şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 4 bin 587 personel sahada görev yapıyor. 405 arazöz ve 2202 iş makinesi, 119 su tankeri 28 TOMA, 1169 araç bu yangın sürecinde görev yapmıştır. 61 hava aracı ile bu yangın da görev aldılar. AFAD’ın kongresinde 261 araç görevlendirildi.

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435 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Romanya ve İsrail’den hava aracı yardım teklifinde bulunulmuş. Kendi araçlarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu arada Azerbaycan’dan teklif yapıldı. Bir uçak çalışmalarda yerini aldı. Tabii bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Herhangi bir can kaybı yoktur. 47 hastaya müdahale edilmiştir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulansla, toplam 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Yangınlar sırasında toplam 131 hane 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Marmaris’e yangın nedeniyle tahliye edilen ailelere 288 bin TL yardımda bulunulmuştur.”

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İDAM YANITI

Erdoğan orman yangınlarında idam cezasıyla ilgili bir soru üzerine de “Ucu idama mı dayanıyor. Caydırıcı ceza olacaksa orman yakmanın cezası idam olmalı. Bu tartışmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Sadece ormanlar mı, hayvanlar da yanıyor. Adam affedersiniz içmiş, bilmem neye kızdım burayı yaktım. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalı” dedi.

4 BİN HEKTAR YANDI

Erdoğan, Dalaman’dan gelişinde helikopterle yanan saha üzerinde yaptıkları incelemeyi anlatırken “Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumdadır. 4 bin hektarı buldu gözüküyor. Bu 4 bin hektarın kontrol altına alınması ile bir taraftan ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız. Burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu sıkıntıyı gidereceğiz. Çam balı ormanlarının yüzde 5’lik kısmı zarar gördü. Bunların zararlarını gideririz” diye konuştu.

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DUMAN VE KÜLLER İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI

Dün, gün boyu havadan ve karadan müdahaleler son sürat devam ederken öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarla alevler Marmaris ilçe merkezine doğru ilerleme eğilimine girdi. Ekipler alevlerin bu yöne ilerlememesi için yoğun çaba sarf etti. Yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi. Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti. Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Marmaris’te 4 gündür yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Değirmenyanı mevkisinde alevlere teslim olan ağaçların kömüre dönüştüğü görülürken, yangın ise geride gri bir kül tabakası bıraktı. Soğutma çalışmaları yapılan alanda orman ekiplerinin nöbeti devam ederken, ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde söndürülen alanlarda devriye görevi de yapıyor.

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KUNDAKÇIYI ‘KADRO’ YAKALADI

Yangını çıkardığı tespit edilen Sacit Ayhan önceki akşam ormanda bulunarak tutuklandı. Sacit Ayhan’ın yakalanmasında Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ‘Kadro’ isimli özel eğitimli köpek de kullanıldı. ‘Kadro’nun, yangının başlangıç noktasını belirlediği belirtildi. Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği ‘Kadro’, kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. ‘Kadro’nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ayhan, sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip “Ailem bana arsa verecekti, vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü” dedi. Baba Kadir Ayhan ise çok üzgün olduğunu söyledi. Kadir Ayhan, “İşten gelince duş aldı giyinip gitti. Ama gelmeyince ve yangın çıkınca endişelendim. Aradım ulaşamadım. Yangının ortasında kaldığını düşündüm. Sonra güvenlik güçleri motorunu buldu. Ardından kendisinin yakalandığını söylediler. Hiç ummuyordum. Yapacak birisi değil, doğayı da seven biri. Perişanım” dedi.