Marmaris'te, Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: Biri ağır 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 11:01

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet (22) yaralandı.

Marmariste, Barlar Sokağında silahlı kavga: Biri ağır 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

