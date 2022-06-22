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Marmaris'te alevlerin yaklaştığı evlerin sahipleri endişeli: Hep evim olsun istedim. Gözümün önünde yanarsa çok üzülürüm

#Muğla#Marmaris#Yangın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin tehdit etmesi nedeniyle 20 evin tahliye edildiği Değirmenyanı mevkinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Alevlerin yaklaştığı evlerin sahipleri ise endişeyle bekleyişini sürdürüyor. Ev sahiplerinden Fatma Şimşek, "Hep kendime ait bir evim olsun istedim. Yıllar sonra oldu. Gözümün önünde yanarsa çok üzülürüm" ifadelerini kullandı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor. Marmaris’teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, alevlerin tehdit etmesi nedeniyle 20 evin tahliye edildiği Değirmenyanı mevkisinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin söndürme çalışmalarına, evlerini alevlerden korumak isteyen vatandaşlar da destek veriyor.

Alevlerin yaklaştığı evlerden birinin sahibi olan Ziya Şimşek, yangının söndürülmesi için ekiplerin var gücüyle çalıştığını söyledi. "İnşallah kimsenin evine bir şey olmadan bu doğal afeti atlatacağız" diyen Şimşek, "Oğlum da Orman Genel Müdürlüğü’nde çalışıyor. O da dünden beri alevlerle mücadele ediyor. Burada en son 1973 yılında böyle bir yangın çıkmış. Ben görmedim ama annem o yangını yaşamış. Çok zor bir durum" dedi.

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’HEP KENDİME AİT EVİM OLSUN İSTEDİM, YANARSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM’

Ziya Şimşek’in eşi Fatma Şimşek ise 23 yıl boyunca kayınvalidesiyle birlikte yaşadığını belirtip, "Hep kendime ait bir evim olsun istedim. Yıllar sonu oldu. Gözümün önünde yanarsa çok üzülürüm. Oğlum da 27 yaşına girdi. Eşimle yemedik, içmedik ona da ev yaptık. Umarım o eve de bir şey olmaz" dedi.

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