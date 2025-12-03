Marmaris'te 4 bin 166 litre kaçak içki ele geçirildi

Haberin Devamı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Marmaris ilçesinde yapılan çalışmalarda tespit edilen bir otele ait depoda yapılan aramada üretimi durdurulan ve satışı yasaklanan 104 bin 150 adet şişe toplam 4 bin 166 litre bandrolsüz alkollü içki, 62 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi.

D.Ş. isimli şüpheli şahısla ilgili kaçakçılıkla mücadele kanunu suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.