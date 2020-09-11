MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi
GeriGündem Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi
Abone Olgoogle-news

Marmaris'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi.

Marmaris'in oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'nde 2 ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde 1 olmak üzere toplam 3 restoran koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle mühürlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, alınan karar ile bugün 18.00'da zabıta ekipleri polis eşliğinde eş zamanlı olarak üç mekanda bozulacak yiyecekleri çıkarttıktan sonra mühürleme yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kararlarını uymamaktan mekanların 24 saatliğine mühürlendiği öğrenildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre kurallara uymayan işletmelere bir gün, ikinci kez tekrar da 3 gün ve üçüncü ihlal de sınırsız mühürleme yapılarak ruhsatının iptal edileceği bildirildi. Önümüzdeki günlerde 4 mekanın daha 24 saatliğine mühürleneceği bildirildi.

Marmariste 3 restoran 24 saatliğine mühürlendi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle