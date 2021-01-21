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Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 21.01.2021, 15:28:35 TSİ
Enlem : 36.8253 N
Boylam : 28.2328 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/8gHC0evtb1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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