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Haber Giriş: 21.01.2021 - 15:42 | Son Güncelleme:

Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem

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Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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