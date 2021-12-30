Marmaris'te, 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü

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Marmaris ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur, saat 03.00 sıralarında etkisini artırdı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollarda olan sürücüler zor anlar yaşadı. Hisarönü, kırsal Bozburun ile Söğüt mahallelerinde oluşan su birikintileri nedeniyle 5 iş yerini su bastı. İçmeler- Asparan mevkisi ve İçmeler-Turunç kara yolunda düşen toprak ile kaya parçaları nedeniyle ulaşım bir süre sağlanamadı. Hisarönü ve İçmeler'de bulunan derelerde ise taşma tehlikesi nedeniyle önlem alındı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Marmaris ve kırsal mahallelerde metrekareye 170,5 kilogram yağmur düştü. Aralıklı kuvvetli yağış devam edecektir" denildi.