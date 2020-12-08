Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Marmaris'e 40 kilometre mesafedeki turistik Turgut Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Ekili arazilerin bulunmadığı yüksek tepelere yağan dolu yağışıyla her yer beyaza büründü. Bu anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Sadece iki ahşap çardağın zarar gördüğü dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.