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Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),(DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Marmaris'e çamur yağdı; oto temizlikçiler doldu

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Marmaris'e çamur yağdı; oto temizlikçiler doldu
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, toz taşınımıyla birlikte kısa süreliğine çamur yağdı. Araçlarının çamur ile kaplandığını gören sürücüler, oto temizlik firmalarına akın etti.

Marmaris ilçe merkezinde rüzgarın etkisiyle taşınan toz yağışla birlikte çamur olup yağdı. İlçe merkezinde 10 dakika süren yağışla otomobillerin üzeri çamur oldu. Sabah kalktıklarında araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto temizlik firmalarına gitti. Park halindeki otomobilini çamurlu halde gören Derya Bilmen, "Aracım park halinde idi. Dün akşam çamur yağmış. Kuvvetli yağmur yağsa temizlik olurdu. Mübarek bayağı yağmış. Otomobilimi temizliğe götüreceğim" dedi. Bir oto temizlik firması çalışan Ahmet Çetin (32), "Çamur yağdığı için bugün yoğun geçiyor. Sabah 08.00'den bu yana 10 tane araç geldi. Halen sırada 7 araç var. Hava yağmurlu olduğunda işimiz daha yoğun oluyor. İşimiz bu severek yapıyoruz" dedi. Oto temizlikçisi Fatih Karabulut (33), "Sizin de gördüğünüz gibi dükkânımız araçla doldu. Telefonla randevu alanda var. İki arkadaş hizmet vermeye çalışıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren 7 araç temizledim. Böyle günlerde bizim işimiz oluyor" dedi.

Marmaris ilçe merkezinde en son yağmurla birlikte çamur yağışı 6 Nisan 2020 tarihinde yaşanmıştı.

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