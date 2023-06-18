Marmaris yeşilleniyor

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2021 yılının temmuz ayında Muğla’nın Marmaris ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede başlayan ve 15 gün süren orman yangınlarında toplam 10 bin 800 hektar alan yandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından geriye dağlık alanlarda küle dönmüş, kömür karasıgörüntü kalmıştı.

Gökhan Ergan, bölgenin yaklaşık 20 yılda eski haline ulaşacağını düşünüyor.

Doğanın başta doğal yollarla kendini yenilemesinden ve yetkililerin çalışmaları sonrası bu görüntü büyük oranda yok oldu. Yangın sonrası ortaya çıkan ana kayaların üzeri büyümeye başlayan ve boyutları 50 santimetreyi bulan bitkilerle kapanmaya başladı. Her ay bölgede saha çalışmaları ve gözlemlerinde bulunan Hacettepe Üniversitesi’nden yangın ekoloğu ve biyolog Gökhan Ergan, yangının eko sistemde yarattığı gelişmeleri şöyle anlattı: “Yangından sonra 6 ay içinde bölgede yaklaşık 100 farklı bitki türünün sürgün vererek kendiliğinden yaşamını devam ettirdiği görüldü. orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla bazı yerlerde tohumlama bazı yerlerde ise yeniden dikimler yapıldı. Bu çalışmaların şu anda başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Doğanın kendini yenilemesi için yaklaşık 6 bin hektarlık alan doğal gençleştirilmeye bırakıldı.”