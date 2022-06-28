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Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş

#Muğla#Marmaris#Yangın

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 5'inci gününde söndürülen ve 5 bin 143 hektar alanın kül olduğu orman yangınında, karşı ateş yakılarak alevlerin doğu yönüne ilerlemesinin durdurulduğu ve daha fazla yerin yanmasının önüne geçildiği belirtildi.

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Marmaris'in Bördübet mevkindeki ormanda, 21 Haziran günü saat 20.02'de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanıp, tutuklanan Sacit Ayhan'ın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangın, 5'inci gününde söndürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel kaldı.

Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş

1143 hektar alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.

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Ekiplerin günde 2'şer saatlik uykuyla alevlerle savaştığı yangında, karşı ateş yakılarak binlerce hektar ormanın kül olmasının önüne geçildiği ortaya çıktı.

Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş

Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkisinde yakılan karşı ateş ile alevlerin doğu yönüne ilerleyip, Yeşilbelde Mahallesi'ne doğru yayılmasının durdurulduğu belirtildi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Marmaris yangınında karşı ateş yönteminin uygulandığını belirtip, "Amaç, yaklaşan büyük alevlerin önündeki yanıcı maddeyi önceden yakarak yaklaşan yangının enerjisini azaltmak.

Marmaris yangınında alevlerin ilerlemesi, karşı ateşle önlenmiş
Yangın, bu noktada tutuldu ve doğuya ilerleyemedi" dedi.

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#Muğla#Marmaris#Yangın

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