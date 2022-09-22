Marmaris ormanları yine yandı

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Geçen yıl 28 Temmuz’da başlayarak günlerce süren ve 13 bin 650 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangın dehşetini yaşayan Muğla’nın Marmaris ilçesi dün yine alevlere teslim oldu. Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, 12.20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu orman ekiplerine bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor” denildi. Çevre illerden de yangın bölgesine çok sayıda destek ekipleri sevk edildi. Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Marmaris’teki orman yangınına müdahale eden işçilerden birisi dumandan etkilendi. Orman işçisi ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.





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Yangına müdahaleye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Rus yangın söndürme helikopteri dün 16.10 sıralarında, yakıt ikmali için Denizli Çardak Havalimanı’na iniş yaparken düştü. Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden Rusya uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti. 3’ü Rusya uyruklu, 2’si Türk 5 kişi de yaralandı . Hayatını kaybedenlerin Rus mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi. Yaralı kurtulan Rus kaptan pilot İlya Ivesenkhio, 2’nci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında bölgede şiddetli rüzgar olduğu bilgisine ulaşıldı. Kazanın ardından açılan soruşturma sürüyor.

1 ARICI GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.