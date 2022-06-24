Marmaris kundakçısı yakalandı

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Marmaris’te ormanlık alanda salı akşamı 3 ayrı noktada aynı anda başlayan ve hızla yayılan yangınlarla mücadele dün de aralıksız devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan olmak üzere müdahaleler yeniden başladı. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, sağlık ekiplerinin 13 ambulans, 15 UMKE aracı, 1 motorize tim, 1 komuta kontrol aracı ve 135 personel ile müdahalede bulunulduğu vurgulandı. Bölgede 1250 çorba, 1210 kumanya, 3 bin 150 sıcak yemek, 250 ikram malzemesi, 3 bin 80 su dağıtımı yapıldığı, 48 kişiye psikososyal destek verildiği de açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada “Yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var” dedi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Akşam saatlerinde yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Şüphelinin hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydı olan S.A. olduğu tespit edildi. Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisindeki ormanlık alanda alkollü vaziyette yakalanan S.A. sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgedeki arazisini sattığını ve kendisinin dışlandığı için 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf etti. S.A.’nın ayrıca ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği de öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin yakalandığı yerde, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 tane 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

BAKAN KİRİŞCİ: 61 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE EDİYORUZ

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci akşam saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada 61 hava aracıyla yangına müdahale edildiğini açıkladı. 1012’si orman işçisi olmak üzere 3 bin 214 personel ve 730 araçla da yangına karadan müdahale edildiğini belirten Kirişci, 131 hane ve 435 kişinin tahliye edildiğini ifade etti. Bakan Kirişci, evleri tahliye edilen ailelere 3’er bin TL ödeme yapıldığını da sözlerine ekledi. Toplantıda brifing veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise bugün öğleden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların zorlaşacağını söyledi.

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ALEVLERLE MÜCADELEDE 3’ÜNCÜ GÜN

Rüzgârın olumsuz etkilerinin sürmesiyle alevlerin ilerleyişi, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün de sürdü. Yangın 3’üncü günde Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerine ilerledi.5 noktada etkili olan alevlere dün sabah günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başlandı. Karadan da 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla söndürme çalışmaları sürdü.

10 TON SU ATAN CHINOOK DEVREDE

Bakan Soylu, “İlk kez TSK envanterinde bulunan, bir kerede 7-10 ton su atan Chinook helikopterleri şu anda görev başında” dedi. Gece görüşlü helikopterlerin de bu gece uçuşuna başlayacağını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı da çalışmalara 3 helikopterle destek verildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ile Marmaris’te devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmakta olup 1 adet S-70, 1 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopterlerimiz yangına havadan müdahale etmektedir” denildi.

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POMPAYLA DEREDEN 100 TON SU ÇEKTİ

Kürardı mevkisindeki evi yanma tehlikesi atlatan Osman Yılmaz adlı vatandaş, itfaiye ekiplerine su desteği verdi. Gönüllü olarak söndürme çalışmalarına katılan Yılmaz, kendi aldığı su pompasıyla evinin yanından geçen akarsudan çektiği hortumla Denizli ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri’ne ait 20’şer ton kapasiteli itfaiye araçlarına 100 ton su doldurdu.