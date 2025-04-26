Marmaris Belediyesi'nin temizlik ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına soruşturma

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Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, CİMER üzerinden yapılan şikayet üzerine 12 Mart 2025'te gerçekleştirilen "Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere (şoförsüz ve yakıt hariç) Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi" hizmet alımı ihalesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ihale evrakları belediyeden alındı.

Bilirkişi inceleme aşamasında olduğu belirtilen soruşturmanın basına yansıması üzerine Marmaris Belediyesince yazılı açıklama yapıldı.

İddialara konu olan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan kiralık araçların teminine ilişkin ihale sürecinin, ilgili kanun kapsamında "açık ihale" usulüyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"İhale sürecinin tüm aşamaları, mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür. İhaleye katılan istekliler arasında geçici teminat mektubu sunmayan firmalar, mevzuat hükümleri gereğince ihale dışı bırakılmış, kalan istekliler arasında yaklaşık maliyetin altında teklif veren, ekonomik açıdan en avantajlı firma ile sözleşme imzalanmıştır. İhale sürecinin her aşaması, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır."