Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Zekican Balcı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının demokrasiye zarar verdiğini savunarak, sürecin takip edileceğini söyledi.

Açıklamanın ardından grup, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi. Buna rağmen adliye binası önüne ulaşan grup, burada slogan atarak protestoya devam etti.

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Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu. Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.