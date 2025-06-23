Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: Biz Tayland değiliz

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye gündemini günlerdir meşgul eden ‘Fun Pub’ eğlenceleriyle ilgili Hürriyet’e konuştu. Gündeme gelen dansların Marmaris’e zarar verdiğini kaydeden Ünlü, “Bu tür dansları isteyen misafir kitlesi elbette olabilir. Ancak yürütülen her çalışma toplumsal düzen içinde olmalı. Bunlar ise sınırı aşan eğlenceler. Net ifade ediyorum; bunlarla mücadelemiz devam edecek” dedi. “Marmaris’in geleceği için kararlar alıp uygulamaya devam edeceğiz” diyen Başkan Ünlü, şöyle devam etti: “Bu danslar şimdi gündeme geldi ama 15 gün sonra unutalım, geriye dönelim gibi bir şey mümkün değil. Biz bu işi olması gerektiği niteliğe getireceğiz.

‘TURİZM AÇISINDAN SAĞLIKLI DEĞİL’

Çünkü insanların burada yatırımları, hayatları var. Kimse çoluğunu çocuğunu bu görüntülerin yaygın olduğu bir kente götürmek istemez. Marmaris elbette bu görüntülerden ibaret değil. Eğlence herkesin hakkı fakat sınırları düzgün çekmek lazım. Burası Tayland değil. Türkiye’de ilk turizm hareketliliğinin başladığı bir yer. Turizm de zaten böyle bir şey değil. Turizm özgünlük isteyen bir şey. Bunlar ise bize özgü davranışlar değil. Marmaris’in geçmişinde böyle danslar, böyle hareketler, böyle misafir ağırlamalar yok. Kime ait olduğunu bilmediğim dansların, misafir ağırlama şekillerinin burada olmasını istemiyoruz. Bu tür hareketleri turizmin geleceği açısından çok sağlıklı bulmuyoruz.”

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KAPATILAN İŞLETME SAYISI 20’YE YÜKSELDİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Devriye Ekipleri tarafından Uzunyalı, Armutalan ve İçmeler başta olmak üzere Marmaris genelinde yüzlerce işletme denetlendi. Kural ihlali tespit edilen yerler hakkında 3, 7 ve 10 güne kadar değişen sürelerle geçici kapatma cezaları uygulanırken, iki işletme süresiz olarak mühürlendi. Aynı kural ihlalini tekrarlayan işletmelere ise daha uzun süreli yaptırımlar uygulandı. Yetkililer, Marmaris’in huzurunu bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, işletmelerin yasal kurallara uymasını istedi. Denetimlerin yaz boyunca titizlikle sürdürüleceği belirtildi. İlçede kapatılan işletme sayısı ise 20’ye yükseldi.