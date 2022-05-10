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Marmaris açıklarında 'Hayalet Vatoz' sürprizi

#Muğla#Marmaris#Deniz

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki denizci ve sörfçü Hamdi Çakıroğlu, oğlu Necati Çakıroğlu ile çıktığı tekne gezintisinde okyanusta yaşadığı bilinen Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının sürüsüne denk geldi. O anları cep telefonunun kamerası ile kayda alan baba-oğul daha önce bu tür bir deniz canlısına rastlamadıklarını belirtti.

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Marmarisli Hamdi Çakıroğlu kendi tekneleri ile hafta sonu deniz gezintisine çıktıklarında Marmaris Çiftlik koyu açıklarında daha çok Endonezya ve Okyanus açıklarında görülen 5 metrelik dev kanatlı balıkları görünce cep telefonu ile görüntü alarak yakın çevrelerindekiler ile paylaşıp, bu balıkların bu bölgede görülmesine şaşırdıklarını dile getirdi.

Köpek balıkları ile aynı familyadan olan Manta Ray (Hayalet Vatoz) balıklarının genelde yalnız başlarına okyanusta ve tropik sularda yaşadığını bildiğini belirten Çakıroğlu, "Daha önce tek, ya da sürü halinde hiç görmemiştik. Çiftlik Kadırga açıklarında denizdeydik, uzakta bir balık sürüsü olduğunu fark ettim. Yakınlarına gidince hangi cins balık olduğunu görünce çok şaşırdık. Mantalardan bazıları havaya sıçrayıp taklalar atıyorlardı, Çok ilgimizi çekti telefonumuz ile çekebildik. Ben Marmarisliyim. Daha önce bu balıkların burada yaşadığını bilmiyordum, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.

Denizde en az 15 adet Manta Ray (Hayalet Vatoz) sürüsü görsel şölen oluşturdu.

Marmaris açıklarında Hayalet Vatoz sürprizi

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#Muğla#Marmaris#Deniz

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