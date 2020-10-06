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MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı

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Marmaris açıklarında 54 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.

Gece saatlerinde Marmaris açıklarında yelkenli bir tekneni sürüklendiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 54 sığınmacının bulunduğu tekne ile karşılaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen ve içinde 54 sığınmacının bulunduğu yelkenli teknede bulunan sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik botuna alındı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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