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AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 23:51 | Son Güncelleme:

Marmaris açıklarında 21 sığınmacı kurtarıldı

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Marmaris açıklarında 21 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 21 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, lastik bottaki 21 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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