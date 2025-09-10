×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Marmaray'ın önünde dehşete düşüren olay: 10 günlük cansız beden bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Marmaray#Cansız Beden#Küçükçekmece
Marmarayın önünde dehşete düşüren olay: 10 günlük cansız beden bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 16:50

Küçükçekmece'de Marmaray istasyonu önünde park halinde bulunan araçta cansız erkek bedeni buldu. 10 gündür park halinde olduğu tespit edilen araca ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre olay Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

10 GÜNDÜR ARACIN PARK HALİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Park halindeki 34 NCR 446 plakalı araca gelen ekipler, içerisinden kötü kokular geldiğini fark etti. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri gözetiminde açılan araçtan bir erkek cesedi olduğu görüldü. Aracın yaklaşık 10 gündür Marmaray istasyonu önünde park halinde olduğu belirlendi. Çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturan polis, ceset üzerinden incelemelerde bulundu. İlk incelemelere göre şahsın aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaray#Cansız Beden#Küçükçekmece

BAKMADAN GEÇME!