Marmara’yı lodos vurdu

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Çanakkale’de şiddetli lodos etkili oldu. İstanbul’da öğle saatlerine kadar etkili olan şiddetli lodos daha sonra yerini gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı.

Şiddetli fırtınada yürümekte zorlanan kadın ve çocuklar elektrik direklerine tutundu.

Kentte trafik felç olurken, lodos nedeniyle Avcılar Ambarlı Sahili’ne dev dalgalar vurdu. Mendirekteki kayalıkları aşan dalgalar balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Bakırköy’de bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar oluştu. Sultangazi’de ise inşaat halinde bulunan bir binanın çatısının dış cephesi uçtu. Sokakta o sırada kimsenin bulunmaması ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti. Valilik ise cumartesi günü kentin yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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Bursa’da önceki gün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan lodos, gece boyunca şiddetini artırdı. Hızı zaman zaman 90 kilometreye kadar ulaştı. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, tabelalar ve binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Bazı iş yerlerinin camları da kırılarak yollara düştü. Nilüfer ilçesinde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Dev dalgalar kıyıya bağlı tekneleri batırdı.

ANTALYA’DA 6 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, turuncu kodlu sağanak uyarısının ardından Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde bugün (cuma) sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir binadan kopan su tahliye borusu 67 yaşındaki Bayram Albayrak’ın üstüne düştü. Başından yaralanan Albayrak hastanede tedaviye alındı.

DENİZ SEFERLERİ İPTAL OLDU

İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgârın hızının 77 km’ye ulaşması nedeniyle iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti. Lodosa rağmen uçuşların sorunsuz şekilde devam ettiği bildirildi. Şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında ise aksamalar yaşandı. Metrelerce yükselen dalgalar nedeniyle bazı vapur, deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.