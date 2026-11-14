Marmara’yı fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

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Lodos önceki gece sabaha kadar yurdun batısını ve Marmara’yı adeta uçurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. İstanbul’da fırtınanın etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personelin hazır bulundurulması istendi.

112’YE 74 İHBAR ULAŞTI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde 13 Kasım 2026 saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 74 ihbar geldi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve çevreye tehlike oluşturan parçalarla ilgili ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi. Olumsuz hava koşulları toplu ulaşımı da etkiledi. Birçok deniz seferi iptal edildi. Valilik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale’de bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada’dan ise saat 07.00 ile 11.00 seferleri yapılamayacak.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, tramvay hattının üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağacın kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle daha önce boşaltılan 2 katlı müstakil evin bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Kırklareli Valiliği ise olumsuz hava koşulları ve kuvvetli fırtına nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi.

KORU VE ORMANLAR ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, İstanbul’da Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz koruları ile Kent Ormanı’nın da aralarında olduğu yeşil alanlar ziyaretçilere kapatıldı.

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ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nde bugün için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre ülke geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sakarya, Yalova, Manisa, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sinop çevreleri ve Burdur’un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.