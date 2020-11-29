‘Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağladık’

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eserler kazandırmaktan daha şerefli bir vazife olamayacağını belirten Şentop, “Bu onuru, bu sevinci bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, mühendis ve işçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Zira yol medeniyettir. 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Türkiye, muazzam bir medeniyet yürüyüşü başlattı ve hamdolsun ki bütün engelleri aşarak bugünlere geldik” dedi.

‘TRAFİK KAZASI HABERLERİ AZALIYOR’

Şentop, açılışını yaptıkları bu güzergahın halen yapımı devam eden Tekirdağ - Çanakkale -Savaştepe Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağladığını anlattı.

‘ATATÜRK’ÜN ÇABASI SEMERESİNİ VERDİ’

“Ülkemiz trafik kazalarında çok insanını kaybetti. Uzun zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark ediyoruz. Bu acılarımızı en aza indirecek güvenli ve geniş yollara sahip olmanın huzurunu taşıyacağız” diyen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşimiz Azerbaycan’ın Karabağ ve diğer işgal altında olan bölgeleri kesin bir askeri zaferle geri almasından sonra, ülkemizle Orta Asya’da yaşayan kardeşlerimizle aramızda doğrudan kara yolu ve demir yolu ulaşımının sağlanmasının da imkanı doğmuştur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nahçıvan Sınır Kapısı’na verdiği önem ve sınır kapısını açık tutmak için gösterdiği çaba yıllar sonra semeresini vermiştir.”

Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolda test sürüşü yaptı.