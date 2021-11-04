Marmara’yı 22 aşamalı plan kurtaracak

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Marmara Denizi’ni kurtarmaya yönelik çalışmaları Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nda anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çevre kirliliğini sona erdirmek amacıyla 22 maddelik Eylem Planının aşamalı olarak uygulandığını vurgulayarak özetle şu bilgileri verdi:

BALIK YENEBİLİR

“7 il, 23 bölgede il müdürlüklerimizce balık numunelerini aldık, akredite laboratuvarlarda analiz ettik. Analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Bulaşanlar Yönetmeliği mevzuatımıza uygun bulundu.

MİDYE, ARITMA TESİSİ GİBİ

Mevcut projelerle birlikte, yatırım süreci devam edenler hayata geçtiğinde Marmara Denizi yıllık 45 bin ton midye üretim kapasitesine kavuşacak. Bunu da bir nevi biyolojik arıtma tesisi gibi düşünmemiz lazım. Böylece saatte 22.5 milyar litre su midyeler tarafından filtre edilerek Marmara temizlenecek.

Marmara ve Susurluk havzalarında nitrata hassas bölgeler belirledik. İki havzada yeraltı suyunun yüzde 90’ının yer üstü suyunun ise yüzde 87’sinin AB standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir.

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HAVZADA İYİ TARIM TEŞVİĞİ

2022 yılında, Marmara’ya kıyısı olan illere özel iyi tarım uygulamaları, organik tarım yaygınlaştırılması ve kontrolü projelerini başlatacağız. Kirliliği önlemeye yönelik modern sulama sistemleri kapsamında 53 projeye, 128 bin 558 dekar araziye 2021 yılında yüzde 50 hibe desteği verilmiş, 2022 yılında bu destekler devam edecek.

YÜZLERCE YAPAY RESİF

Çanakkale ilinde mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirledik. Avcılık yoluyla elde edilen ve dökme olarak adlandırılan küçük balıkların avlanmasını ve balık unu/yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. Marmara’da geçen yılla birlikte el konulan gemi sayısı 168 oldu. İstanbul’da yürüttüğümüz yapay resif projelerinde 2021 yılında 510 resif, 41 anti-trol bloğu denize bırakıldı. 2022 yılında 200 resif daha bırakıyor olacağız. İstanbul kıyılarından 40 bin levrek, 3 bin kalkan, 75 bin midye bırakıldı, bırakılmaya devam edilecek.”