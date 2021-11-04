Marmara’yı 22 aşamalı plan kurtaracak

Hürriyet Arama×
E-bültenler Günlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Altın fiyatlarında neler oluyor İşte son durumAltın fiyatlarında neler oluyor! İşte son durum#Altın
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
HABERLERGündem Haberleri

Marmara’yı 22 aşamalı plan kurtaracak

#Marmara Denizi#Müsilaj#Plan
Marmara’yı 22 aşamalı plan kurtaracak

Marmara Denizi’nde etkili olan müsilajı temizleme çalışmaları sürerken, bir yandan da çevre kirliliğini önlemek için alınacak tedbirler uygulamaya koyuldu. Bakanlığın Marmara’yı kurtaracak 22 aşamalı planında arıtma tesisi görevi yapacak midyeler de var yapay resifler de...

Haberin Devamı

Marmara Denizi’ni kurtarmaya yönelik çalışmaları Meclis Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nda anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çevre kirliliğini sona erdirmek amacıyla 22 maddelik Eylem Planının aşamalı olarak uygulandığını vurgulayarak özetle şu bilgileri verdi:

BALIK YENEBİLİR

“7 il, 23 bölgede il müdürlüklerimizce balık numunelerini aldık, akredite laboratuvarlarda analiz ettik. Analiz sonuçları Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve Bulaşanlar Yönetmeliği mevzuatımıza uygun bulundu.

MİDYE, ARITMA TESİSİ GİBİ

Mevcut projelerle birlikte, yatırım süreci devam edenler hayata geçtiğinde Marmara Denizi yıllık 45 bin ton midye üretim kapasitesine kavuşacak. Bunu da bir nevi biyolojik arıtma tesisi gibi düşünmemiz lazım. Böylece saatte 22.5 milyar litre su midyeler tarafından filtre edilerek Marmara temizlenecek.

Marmara ve Susurluk havzalarında nitrata hassas bölgeler belirledik. İki havzada yeraltı suyunun yüzde 90’ının yer üstü suyunun ise yüzde 87’sinin AB standartlarına uygunluğu tespit edilmiştir.

Haberin Devamı

Marmara’yı 22 aşamalı plan kurtaracak

HAVZADA İYİ TARIM TEŞVİĞİ

2022 yılında, Marmara’ya kıyısı olan illere özel iyi tarım uygulamaları, organik tarım yaygınlaştırılması ve kontrolü projelerini başlatacağız. Kirliliği önlemeye yönelik modern sulama sistemleri kapsamında 53 projeye, 128 bin 558 dekar araziye 2021 yılında yüzde 50 hibe desteği verilmiş, 2022 yılında bu destekler devam edecek.

YÜZLERCE YAPAY RESİF

Çanakkale ilinde mercan resiflerinin bulunduğu alanları balıkçılık koruma alanı olarak belirledik. Avcılık yoluyla elde edilen ve dökme olarak adlandırılan küçük balıkların avlanmasını ve balık unu/yağı fabrikalarına nakledilmesini yasakladık. Marmara’da geçen yılla birlikte el konulan gemi sayısı 168 oldu. İstanbul’da yürüttüğümüz yapay resif projelerinde 2021 yılında 510 resif, 41 anti-trol bloğu denize bırakıldı. 2022 yılında 200 resif daha bırakıyor olacağız. İstanbul kıyılarından 40 bin levrek, 3 bin kalkan, 75 bin midye bırakıldı, bırakılmaya devam edilecek.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmara Denizi#Müsilaj#Plan

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses