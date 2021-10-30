Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bostancı İstasyonu'nda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."
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