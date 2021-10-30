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Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması

#Marmaray#Sefer#Bostancı İstasyonu
Marmaraydan seferlerde aksama açıklaması

Marmaray'ın Bostancı İstasyonu'ndaki intihar vakası dolayısıyla seferlerde aksama olduğu, savcılık incelemesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bostancı İstasyonu'nda saat 18.18'de meydana gelen intihar vakası nedeniyle trenler tek hatta işletildiğinden seferlerimizde aksamalar meydana gelmiştir. Cumhuriyet savcılığının olay yeri incelemesinin ardından seferlerimiz normale dönmüştür."

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#Marmaray#Sefer#Bostancı İstasyonu

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