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Marmaray'da tepki çeken olay... Yolcunun başörtüsünü zorla açmaya çalıştı iddiasına soruşturma

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#İstanbul#Marmaray#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 11:44

İstanbul'da Marmaray'da bir kadının, yanında oturan başörtülü başka bir kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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İddiaya göre bir kadın, yanında oturan başka kadının başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Buna tanık olan bir genç, kadına tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayakta duran bir gencin, oturan bir kadına, "Milletin ne giydiğine ne karışıyorsun, ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı, kimsin sen?" diyerek bağırdığı ve yanındakiler tarafından tutulduğu görüldü.

Oturan kadının ise "Yürü karakola gideceğiz. Karışırım sanane. Kolunu kırarım" şeklinde yanıt verdiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi. (DHA)

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#İstanbul#Marmaray#Sosyal Medya

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