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Marmaray’da seferlerde aksama! Duraklarda yoğunluk oluştu

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#Marmaray#Toplu Taşıma#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:50

Marmaray sisteminde meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe durakları arasında seferle yapılamadı, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle duraklarda ve peronlarda kalabalığın oluştuğu görüldü.

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Bugün sabah saatlerinde Marmaray’da meydana gelen teknik bir aksama nedeniyle bazı duraklarda seferle yapılamadı. Halkalı-Göztepe durakları arasında seferler bir süreliğine yapılamazken, Gebze-Erenköy durakları arasında ise gecikmeli olarak yapıldı. Aksama nedeniyle Marmaray duraklarında ve peronlarda vatandaş kalabalığı oluştu.

Marmaray’ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Marmaray’da seferlerde aksama Duraklarda yoğunluk oluştu

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Daha sonra yapılan açıklamada ise, “Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir” denildi.

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